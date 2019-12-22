Gençlerbirliği'nde 3 futbolcu yılbaşı tatiline erken çıktı...

Gençlerbirliği'nde Stancu, Berat ve Fabrico, Sivasspor maçında gördükleri gördükleri sartlar nedeni ile Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Devrenin son haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Alkaralar zorlu karşılaşma öncesi cezalı ve sakat oyuncular nedeni ile büyük bir sıkıntı yaşayacak.

Attığı goller ile hem kendini gol krallığında zirveye taşıyan hem de takımı üst sıralara taşıyan Stancu'nun yanı sıra Erdem ve Ahmet Oğuz'un sakatlığında sağ bekte önemli işler yapan Fabrico'nun yokluğuna oyuna sonradan giren Berat'ın da kart görerek cezalı duruma düşmesi Hamza Hamzaoğlu'nu şimdiden düşündürmeye başladı.

Haftalardır sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Erdem Özgenç'in bugün oyuna girmesi takımı rahatlatırken özellikle Stancu'nun cezasının yanı sıra Sio'nun da sakatlığı nedeni ile Sivasspor maçında oynanamış olması durumu iyice zorlaştırıyor..

Stancu ve Fabrico'nun yılbaşı tatili için şimdiden ülkelerine gitmesi bekleniyor!