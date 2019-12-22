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Skor değil güzel futbol hafızalarda kalacak...
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SKOR DEĞİL GÜZEL FUTBOL HAFIZALARDA KALACAK...

Skor değil güzel futbol hafızalarda kalacak...

90+6'da yenen golle galibiyeti kaçıran Hamzaoğlu, skordan çok oynanan oyunun hafızalarda kalacağını söyledi.

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Evinde lideri kaçıran Hamza Hamzaoğlu, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Hamzaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde...

Baktık ki çabuk adamlarla etkili olabiliyoruz, Matz – Ayite değişikliğini yaparak üstünlüğü sağlamaya çalıştık ve etkili olduk. Futbolcularım elinden geleni yaptı. İyi bir maç oldu. Kazanabilirdik. Uzatmalarda yediğimiz gol ile puan kaybettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Sivasspor’u tebrik ediyorum. Skordan çok maçın güzelliği hafızalarda kalacaktır. Önümüzdeki Beşiktaş maçına hazırlanıp ilk yarıyı en iyi yerde bitirmeye çalışacağız.

 
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