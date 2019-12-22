Halkbank deplasmanda puan vermedi...

Arhavi Voleybol: 0

Halkbank ANKARA: 3

Salon: Arhavi Spor Salonu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Deniz Demir

Arhavi Voleybol: Görkem Sertel, Murat Yenipazar, Hamdi Erkan, Fikri Berber, Burhan Zorluer, Elviss Krastins (Salih Özdemir, Berk Özbek, Alper Özdemir, Umut Şahin)

Halkbank ANKARA: İbrahim Emet, Georgi Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Dmitrii Bahov (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak Abdullah Çam)

Setler: 15-25, 23-25

Süre: 1.16 (23, 30, 23)

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. Etap maçında Halkbank, deplasmanda karşılaştığı Arhavi Voleybol’u 3-0 mağlup etti ve Ankara’daki rövanş için avantajlı bir skor elde etti.

Serinin ikinci maçı 25 Aralık saat 19:00’da Ankara’da oynanacak.

Halkbank’ın 15-15 üstünlüğü ile sona eren ilk sette Mavi-Beyazlılar çok iyi akat yaptı ve net bir skorla 1-0 öne geçti.

İkinci sette Arhavi iyi direnç gösterdi. Hücumda ilk sete oranla daha yüzdeli oynadılar. Konsantrasyon kaybı yaşayan başkent ekibi, yine de 25-23’le seti aldı ve 2-0 öne geçti.

Son sete Halkbank 3-0’lık seri ile başladı. Hücumda büyük üstünlük kuran başkentliler teknik molaya 12-6 önde girdi. Blok yerleşimindeki isabet, iyi organize edilmiş hücumlarla seti 25-15 kazanan Halkbank, müsabakadan da 3-0 galip ayrıldı.