Osmanlıspor kazanamama serisini 7 maça yükseltti...

TFF 1. Lig'de Osmanlıspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. 16. hafta mücadelesinde taraflar sahadan 1-1'lik skor ve birer puanla ayrıldı.
İstanbulspor'un golü 10. dakikada Ali Dere'den gelirken Osmanlıspor'un golünü 77. dakikada Ognjen Todorovic kaydetti.
1-1'lik beraberliğin ardından Osmanlıspor 12, İstanbulspor ise 19 puana yükseldi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Furkan Ürün
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen (Dk. 68 Okan Deniz), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Halil İbrahim Esen, Barış Zeren (Dk. 37 Tamer Aşık), Todorovic, Beykan Şimşek (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Ayuk, Mertan Caner Öztürk
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Ali Aytemur, Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Cajic, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 74 Oğuzhan Akgün), Ali Dere (Dk. 87 Zafer Şensoy), Diouf
Goller: Dk. 10 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 77 Todorovic (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Mertan Caner Öztürk, Dk. 31 Ali Ülgen, Dk. 79 Ali Eren İyican (Osmanlıspor), Dk. 35 Duhan Aksu, Dk. 87 Ali Aytemur (İstanbulspor)
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