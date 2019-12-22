Gençlerbirliği futbolcuları kaçan 2 puan sonrası ne söyledi?

Gençlerbirliği evinde oynadığı Sivasspor karşısında son dakikada yediği gol ile galibiyeti kaçırdı.

Lider Sivasspor’un 7 maçlık galibiyet serisine son veren Gençlerbirliği’nde oyuncular Yasin Pehlivan, Stephan Sessegnon ve Ayite karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sivasspor maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten Yasin Pehlivan “Çok iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. 1-0 yenik duruma düşmemize rağmen oyunu hiç bırakmadık. Güçlü taraf bizdik. İkinci yarı 2-1 öne geçtik. Oyun kontrolümüz altındayken son dakikada gol yiyerek sahadan 1 puanla ayrıldık. Moralimizi bozmaya gerek yok. Haftaya Beşiktaş maçımız var” dedi.

Takım kaptanı Stephan Sessegnon ise “Son dakikada kaybettiğimiz için üzgünüm. Ancak geriden gerip öne geçmek ve ortaya koyduğumuz mücadeleden dolayı mutluyum dedi.

Takımın ikinci golünü atan Ayite “VAR sırasında beklemek zor oldu. Sonradan girerek takıma katkı sağladığım için mutluyum. Önemli bir ekibe karşı son dakikada gol yiyip 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm ancak önümüzde Beşiktaş maçı var, ona odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı.