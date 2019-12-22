Gençlerbirliği 2 - 2 Sivasspor

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, ligin lider konumundaki Demir Grup Sivasspor'u evinde ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Halis Özkahya yönetti. Gençlerbirliği maça; Ertaç, Favricio, Mattıas, Zargo Toure, Halil İbrahim, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Sefa Yılmaz, Mats, Candeias ve Stancu ilk 11'i ile katıldı. Giovanni Sio, geçirmekte olduğu solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle ; Ahmet Oğuz ve Abdoulaye Diallo da sakatlığı nedeniyle bugün kadrodaki yerlerini alamadı. Sivasspor'u konuk ettiği son 8 Süper Lig maçından sadece birini kaybeden kırmızı karalar, tek yenilgisini Aralık 2015'te almıştı. Bu sezon Süper Lig sezonunda deplasmanda en çok gol beklentisi yakalayan takım Sivasspor oldu.

Maçın ilk dakikalarında Gençlerbirliği, topla oynamada rakip takıma üstün bir karakter gösterdi. Maçın 24'üncü dakikasında rakip takımdan Hakan Arsaln'ın ara pasıyla sağ çizgide topla buluşan Yatabare'nin sert ortasında Kone topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü attı. Rakip takım ilk yarıyı 0 - 1 skorla önde bitirdi.

Kırmızı karalar ikinci yarıya Mats - Ayite değişikliği ile başladı. 56'ıncı dakikada Stancu'nun attığı golle beraberlik sağlandı. Beraberliği sağlayan golde asisti yapan isim Sefa Yılmaz oldu. 59'uncu dakikada ise Ayite, takımını öne geçiren golü attı. Başkent ekibi , maçın 72'inci dakikasında Candeias - Berat değişikliğine gitti. Karşılaşmanın 77'inci dakikasında kırmızı kara formalı Fabricio sarı kart gördü. 80'inci dakikada Başkent ekibi Sefa Yılmaz - Erdem Özgenç değişikliğine gitti. Maçın son dakikalarında Gençlerbirliği'nden Berat, sarı kart gördü.

90+6'da rakip takımdan gelen golle maç berabere bitti.

Lidere puan kaybı yaşatan Gençlerbirliği, ligin son haftasına 18 puanla girerken, ligin lider konumundaki Sivasspor ise 34 puana ulaştı..

