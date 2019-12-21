Osmanlıspor, İstanbulspor maçına hazır

Başkent ekibi, İstanbulspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. TFF 1. Lig’in 16. haftasında sahasında İstanbulspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 40 dakika sürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyona yönelik oyunla devam eden antrenmanda 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Haftanın son antrenmanı sprint çalışmasıyla son buldu.
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