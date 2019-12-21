SULTANLARIMIZIN OLİMPİYAT ELEMELERİ GENİŞ KADROSU BELLİ OLDU

Avrupa ikincisi apoletiyle elemelerde yer alacak ve B Grubu’nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 7-12 Ocak tarihlerinde Hollanda’nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde organize edilecek 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’nde mücadele edecekleri geniş kadrosu belli oldu.

Grup etabında oynanacak karşılaşmaların ardından ilk 2 sırada yer alacak takımlar, yarı finale yükselecek ve yarı finalde çapraz olarak eşleşecek. Yarı finalde galip gelen takımlar, finalde şampiyonluk için mücadele edecek. Finalde şampiyonluğa ulaşacak takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’ndeki maç programı şu şekilde:

7 Ocak 2020

TSİ 15.00 Almanya – Türkiye

8 Ocak 2020

TSİ 15.00 Hırvatistan – Türkiye

10 Ocak 2020

TSİ 18.30 Türkiye – Belçika

11 Ocak 2020

Yarı Finaller

12 Ocak 2020

TSİ 19.30 Final Maçı

Peki geniş kadromuzda kimler var?

Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank), Çağla Akın (Galatasaray HDI Sigorta)

Pasör Çaprazları: Meryem Boz (Aydın B.Şehir Bld.), Ebrar Karakurt (VakıfBank), Gözde Yılmaz (VakıfBank), Tutku Burcu Yüzgenç (Karayolları)

Smaçörler: Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (Atlasglobal Yeşilyurt), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet), Güldeniz Önal (Galatasaray HDI Sigorta), Neriman Özsoy (Toyota Queenseis)

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Yasemin Güveli (Eczacıbaşı VitrA), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta), Beyza Arıcı (Eczacıbaşı VitrA),

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Aylin Sarıoğlu (Fenerbahçe Opet), Gizem Örge (VakıfBank), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)

A Milli Kadın Voleybol Takımı İdari ve Teknik Kadrosu ise şöyle;

TVF Milli Takımlar Sorumlusu: Kurtaran Mumcu

Takım Menajeri: Pelin Emniyetli

Baş antrenör: Giovanni Guidetti

Yardımcı Antrenörler: Alper Hamurcu, Recep Vatansever, Ahmet Can Erşimşek

İstatistik Antrenörleri: Artun Aksan, Fatih Yağcı

Kondisyoner: Alessandro Bracceschi

Fizyoterapist: Georgi Vasilev Bivolarski

Masör: Murat Beder

Psikolog: Seren Akıncı Özdurulmuş