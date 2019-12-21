﻿
AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler 1. Etap Karşılaşmaları Başladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

AXA SİGORTA KUPA VOLEY ERKEKLER 1. ETAP KARŞILAŞMALARI BAŞLADI

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler 1. Etap Karşılaşmaları Başladı

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Kategorisinde 1. etap karşılaşmaları, dün oynanan Sorgun Bld. – Spor Toto karşılaşmasıyla başladı.

164 Okunma

Ev sahibi Sorgun Bld. mücadeleyi 23-25, 25-20, 25-23, 16-25 ve 15-11‘lik setlerle kazandı.
AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Kategorisi  1.Etap karşılaşmaları programında Ankara temsilcilerimizin maçları ise şöyle;
22 Aralık Pazar saat 13.30’da Arhavi’de oynanacak karşılaşma Arhavi Voleybol ve Halkbank arasında, 24 Aralık Salı saat 13.00’da TVF Başkent Voleybol Salonu’nda Spor Toto- Sorgun Bld. ve 25 Aralık Çarşamba günü ise Ankara’da oynanacak karşılaşma Halkbank ve Arhavi Voleybol arasında olacak.

ETİKETLER
SULTANLARIMIZIN OLİMPİYAT ELEMELERİ GENİŞ KADROSU BELLİ OLDU
TED Ankara Kolejliler liderliğini sürdürdü
Kaplan: Öne geçemiyoruz
Ankaragücü Antalyaspor deplasmanından 1 puanla dönüyor.
Kulusic cezalı duruma düştü
Antalyaspor - Ankaragücü maçı öncesi karşılaştırmalı analizler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿