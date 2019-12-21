AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler 1. Etap Karşılaşmaları Başladı

Ev sahibi Sorgun Bld. mücadeleyi 23-25, 25-20, 25-23, 16-25 ve 15-11‘lik setlerle kazandı.

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Kategorisi 1.Etap karşılaşmaları programında Ankara temsilcilerimizin maçları ise şöyle;

22 Aralık Pazar saat 13.30’da Arhavi’de oynanacak karşılaşma Arhavi Voleybol ve Halkbank arasında, 24 Aralık Salı saat 13.00’da TVF Başkent Voleybol Salonu’nda Spor Toto- Sorgun Bld. ve 25 Aralık Çarşamba günü ise Ankara’da oynanacak karşılaşma Halkbank ve Arhavi Voleybol arasında olacak.