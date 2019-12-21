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TED Ankara Kolejliler liderliğini sürdürdü
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TED ANKARA KOLEJLİLER LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Basketbol 2'inci Ligi'nde 11'inci hafta mücadelesinde TED Ankara Kolejliler, en yakın rakibi Kocaeli BŞB Kağıtspor'u 62-57 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

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Basketbol 2'inci Ligi'nde 11'inci hafta mücadelesinde, Kocaeli Bşb Kağıtspor'u konuk eden TED Ankara Kolejliler karşılaşmayı 62-57 galibiyetle tamamladı.Karşılaşma Klasspor Tv'den canlı yayınlandı.

Salon: TEDÜ Prof. Dr. Rüştü Yüce SS.

1.Periyot: 14-21

2.Periyot: 35-29

3.Periyot: 43-43

4. Periyot: 62-57

TED Ankara Kolejliler: Asım Özhan Özberhan 4,  Kevin Kaspar 11, Çağıl Topbaş 13, Cengiz Aydın Ergen, Mesaut Kadir Çipa 11,Yiğit Baran Sarıkaya 10, Volkan İncekara 5,

Çağatay Çevik 8

Kocaeli Bşb. Kağıtspor: Burak Şaşmaz 2, Fatih Güraslan, Barboros Bozkurt 10, Cihan Amasyalı 11, Sertay Gürsu 25, Ömer Bes 2, Efe Erk, Anıl Atamış 4, Cem Han, Yusuf Poturoğlu 3

Karşılaşma sonrası TED Ankara Kolejliler koçu Emrah Benli, Klasspor Tv mikrofonlarına konuştu.  

"HEDEF MAÇIMIZDI"

TED Ankara Kolejliler koçu Emrah Benli, "Stresli geçen bir maçtı ve bu maç bizim hedef maçımızdı. Kocaeli bizim en yakın rakibimizdi ve düzgün bir organizasyon. Oynadığımız maçlarda 1 kez kaybettik o da nazar oldu. Lider bitirip bir üst lige çıkmak istiyoruz. Gergin geçen bir maçtı. İyi hazırlandık, 2 haftadır bazı şanssızlıklar yaşadık. Berkcan parmağından ameliyat oldu, Kadir burnundan ameliyat oldu. Kevin kas sakatlığı yaşadı. Oyuncularım çok istedi ve aslanlar gibi mücadele etti. Güzel bir galibiyet oldu, tribündeki destekçilerimize teşekkür ederiz" açıklamalarında bulundu. 

 

 

 

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