Kaplan: Öne geçemiyoruz

ÖNE GEÇEMEDİĞİMİZ İÇİN 1 PUANA MUTLUYUZ

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maç sonrasında yayıncı kuruluşa "Öne geçemiyoruz. Bizim için alınan bu 1 puan çok önemli. İyi bir oyun ve en azından kaybetmedik. Çünkü kaybetseydik Antalyaspor ile aramız açılacaktı. Pes etmeyen bir oyuncu grubumuz var. Eren ve Mert için yüreğimizi ortaya koyduk ve beraberliği aldık. Geçen hafta da bu hafta da Kitsiou attı. Böyle giderse barajda düşecek. Transfer yapacak tüm takımlar ve biz de yapacağız. Biz Ankaragücüyüz, rakibi de tebrik ederim hakemleri de. Öne geçemediğimiz için 1 puana mutluyuz" açıklaması yaptı.

FUTBOLCULARIN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Beraberlik golünü kaydeden Kitsiou, "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Galatasaray maçındaki gibi geriden gelip beraberliği yakaladık. Ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi. Maçta Ankaragücü'nün ilk golünü kaydeden Canteros ise, "Aldığımız 1 puan çok önemliydi. Attığım gol çok önemliydi. Masör ekibine çok teşekkür ederim beni maça yetiştirdikleri için. Denizlispor maçında öncelikli hedef 3 puan ve ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz" ifadesini kullandı. Tecrübeli stoper Alihan Kubalas ise, "Geçtiğimiz sene Antalya deplasmanında otobüs kazasında hayatını kaybeden Eren ve Mert kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Kolay gol yiyoruz ve coşku ve heyecan eksikliğine yol açıyor bu durum. Geçen hafta mağlubiyeti kabullenmedik ve bugün de bunu gösterdik. 2'inci devre çıkış yaşamak istiyoruz" dedi.