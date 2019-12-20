﻿
Kaplan: Öne geçemiyoruz
﻿
Site İçi Arama
﻿

KAPLAN: ÖNE GEÇEMİYORUZ

Kaplan: Öne geçemiyoruz

Süper Lig 16'ıncı hafta açılış maçında 2-2 sona eren Antalyaspor müsabakası sonrası Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve futbolcular, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

1067 Okunma

ÖNE GEÇEMEDİĞİMİZ İÇİN 1 PUANA MUTLUYUZ 

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maç sonrasında yayıncı kuruluşa "Öne geçemiyoruz. Bizim için alınan bu 1 puan çok önemli. İyi bir oyun ve en azından kaybetmedik. Çünkü kaybetseydik Antalyaspor ile aramız açılacaktı. Pes etmeyen bir oyuncu grubumuz var. Eren ve Mert için yüreğimizi ortaya koyduk ve beraberliği aldık. Geçen hafta da bu hafta da Kitsiou attı. Böyle giderse barajda düşecek. Transfer yapacak tüm takımlar ve biz de yapacağız. Biz Ankaragücüyüz, rakibi de tebrik ederim hakemleri de. Öne geçemediğimiz için 1 puana mutluyuz" açıklaması yaptı. 

FUTBOLCULARIN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI 

Beraberlik golünü kaydeden Kitsiou, "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Galatasaray maçındaki gibi geriden gelip beraberliği yakaladık. Ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi. Maçta Ankaragücü'nün ilk golünü kaydeden Canteros ise, "Aldığımız 1 puan çok önemliydi. Attığım gol çok önemliydi. Masör ekibine çok teşekkür ederim beni maça yetiştirdikleri için. Denizlispor maçında öncelikli hedef 3 puan ve ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz" ifadesini kullandı. Tecrübeli stoper Alihan Kubalas ise, "Geçtiğimiz sene Antalya deplasmanında otobüs kazasında hayatını kaybeden Eren ve Mert kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Kolay gol yiyoruz ve coşku ve heyecan eksikliğine yol açıyor bu durum. Geçen hafta mağlubiyeti kabullenmedik ve bugün de bunu gösterdik. 2'inci devre çıkış yaşamak istiyoruz" dedi. 

 
Ankaragücü Antalyaspor deplasmanından 1 puanla dönüyor.
Kulusic cezalı duruma düştü
Antalyaspor - Ankaragücü maçı öncesi karşılaştırmalı analizler
Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
Ankaragücü'nde transfer yasağı kalkacak mı?
Güçlü Yorum bu akşam 20.00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿