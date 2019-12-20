Ankaragücü Antalyaspor deplasmanından 1 puanla dönüyor.

Ankaragücü'nde kırmızı kart cezası olan Dever Orgil bu maç forma giyemedi. Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında rakip takımın uzaklaştıramadığı top sonrası Ankaragücüİlhan Parlak ile gole yaklaştı. Ancak yakın mesafeden kaleciyi geçemedi. Maçın 9'uncu dakikasında kaleci Korcan ufak bir sakatlık yaşadı fakat oyuna devam etti. İlk dakikalarda Antalyaspor topla oynama oranlarında ciddi bir üstünlük sağlamasına rağmen gol fırsatı yakayamadı. 13'üncü dakikada Başkent ekibinden Kitsiou sakatlık geçirdi ancak oyuncu tedavisinin ardından yeniden oyuna girmek için saha kenarına geldi. 16'ıncı dakikada ilk sarı kart rakip takıma geldi.

Karşılaşmanın 23'üncü dakikasında Antalyaspor'dan Hakan Özmert'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Diego Angelo kafayı vurdu ve arka direğe açılan topa hareketlenen Chio topa ayak koyarak takımını 1 - 0 öne geçiren golü attı. İlk yarıda en çok ikili mücadele kazanan isim Ankaragücü'nden İlhan Parlak oldu. İlk yarının son dakikalarında Ankaragüçlü Canteros, Amilton'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. İlk yarı 1 - 0 skorla Antalyaspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı. 51'inci dakikada Ankaragücü'nde yapılan pas hatası sonrası Serdar Özkkan rakip savunmayı dengesiz yakaladı. Ancak Kulusıc'ın akıllıca yaptığı faulle yerde kaldı. Tecrübeli savunmacı pozisyonun ardından sarı kart görerek gelecek hafta oynanacak Denizlispor maçında cezalı duruma düştü.



56'ıncı dakikada beraberliği sağlayan gol Canteros'tan geldi. Ani gelişen Ankaragücü atağındas savunma arkasına sarkan Canteros sağ ayağıyla düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Eşitliği sağlayan golde asisti yapan isim Kitsiou oldu.

Maçın 65'inci dakikasında topla birlikte rakip ceza sahasına yaklaşan Kitsiou yayın biraz gerisinde Doğukan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Ankaragücü tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş hakkı kazanırken faule sebebiyet veren Doğukan Sinik sarı kart gördü. Canteros'un kullandığı serbest vuruş gole dönüşemedi.

73'üncü dakikada Başkent ekibinden Faty oyundan çıkarılarak yerine Wilfred Moke girdi. 75'inci dakikada Antalyaspor, Pinto'nun Amilton'u formasından çekmesi sonucu serbest vuruş kazandı ancak top direği geçemedi. Sağ kanatta topla buluşan Hakan Özmert, ceza sahasına sert bir orta yolladı. Gustavo Blanco ise kafa vuruşuyla skoru 2 - 1 yaptı.

Maçın 83'üncü dakikasında Ankaragüçlülerden Alihan oyundan çıkarak yerine Alper Önal girdi. 90 + 4'te Kitsiou'nun attığı golle Ankaragücü 2 - 2 beraberliği sağladı.



2 - 2 skorla sonlanan maçın sonunda Ankaragücü 11 puana yükselirken Antalyaspor puanını 14'e yükseltti.