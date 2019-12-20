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Kulusic cezalı duruma düştü
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KULUSİC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Kulusic cezalı duruma düştü

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 16'ıncı hafta mücadelesinde Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve 11 puana yükseldi. Antalyaspor ise 14 puana çıktı.

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Ankaragücü, Antalya deplasmanından 1 puanla dönerken, üst üste ikinci beraberliğini elde etti. Tecrübeli defans oyuncusu Ante Kulusic, 51'inci dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Kulusic, haftaya Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Denizlispor mücadelesinde forma giyemeyecek. 
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