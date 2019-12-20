Antalyaspor - Ankaragücü maçı öncesi karşılaştırmalı analizler

Ligin son sırasında 10 puanla yer alan Ankara temsilcisi bu sezon, 3'üncü hafta oynanan Kasımpaşa deplasmanı ve 6'ıncı hafta oynanan Başkent derbisi dışında galibiyet yaşayamadı. Ankaragücü, ligde yaşadığı 4 beraberlikten 2'sini evinde, 2'sini deplasmanda gerçekleştirdi.

Deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçında da en az ikişer gol yiyen Ankaragücü, bu süreçte tek puanını Galatasaray'dan aldı. Ankaragücü ile evinde karşılaşacak Antalyaspor ise 13 puanla ligin 16'ıncı sırasında yer almakta. Antalyaspor, kendi evinde gerçekleşen karşılaşmalardan 1 galibiyet görmüş durumda. 8 puanını dış sahadan toplayan Antalyaspor, Ankaragücü ile oynadığı son 10 Süper Lig maçında da gol atmıştı ve karşılaşmalardan yalnızca birini kaybetmişti. Antalyaspor deplasmanında çıktığı son beş maçın sadece birini kazanan Ankaragücü, tek galibiyetini oynadığı son maçta almıştı. Ankara ekibi, rakibini Mayıs 2007'den bu yana dış sahada üst üste iki kez mağlup edemiyor. Ankaragücü forması giyen Dever Orgill'in Süper Lig kariyerinde yaptığı tek hat-trick Antalyaspor maçında gerçekleşmişti. Süper Lig'de şu ana kadar kalesine en fazla şut gelen takım Ankaragücü'yken Antalyaspor ise bu sezon gol çevirme yüzdesi en düşük ekip konumunda.

Antalyaspor, ligin 8'inci haftasında şu anki Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı ligin bir diğer Ankara temsilcisi olan Gençlerbirliği'ne kendi evinde 6 - 0 skorla mağlup olmuştu.