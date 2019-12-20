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Gençlerbirliği'nde Sivasspor mesaisi devam ediyor
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SİVASSPOR MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Gençlerbirliği'nde Sivasspor mesaisi devam ediyor

Süper Lig'de 17 puanda bulunan Gençlerbirliği, hafta sonu evinde ağırlayacağı 33 puanlı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına yaptığı neşeli idman ile devam etti.

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Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, günü sabah saatlerinde yaptığı neşeli antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleri ve eğlenceli oyun ile başlayan antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile tamamlandı. Antrenmana tedavilerine devam edilen Ahmet Oğuz katılmadı. İlker Karakaş ise takımdan ayrı olarak koşu çalışması yaptı.
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