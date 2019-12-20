Gençlerbirliği'nde Sivasspor mesaisi devam ediyor

Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, günü sabah saatlerinde yaptığı neşeli antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleri ve eğlenceli oyun ile başlayan antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile tamamlandı. Antrenmana tedavilerine devam edilen Ahmet Oğuz katılmadı. İlker Karakaş ise takımdan ayrı olarak koşu çalışması yaptı.