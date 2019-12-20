﻿
Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

MAÇA ÇEYREK KALA BUGÜN 20:00'DA

Ankara takımlarının oynayacağı maçların konuşulduğu Maça Çeyrek Kala bu akşam Klasspor TV'de...

189 Okunma

Ankara takımları önümüzdeki maçlarda ne yapacak? Göztepe maçından galip ayrılan Gençlerbirliği, evinde ağırlayacağı lider Demir Grup Sivasspor'u devirebilecek m? Galatasaray maçından beraberlikle ayrılan Ankaragücü, Antalyaspor deplasmanında nasıl bir performans gösterecek? Osmanlıspor ve Keçiörengücü'nün mağlubiyetleri ve daha fazlası Maça Çeyrek Kala'da... Kaçırmayın...

 https://goo.gl/XaPmpu Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz.

Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv

Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/

Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/

İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/
Antalyaspor - Ankaragücü maçı öncesi karşılaştırmalı analizler
Gençlerbirliği'nde Sivasspor mesaisi devam ediyor
Ankaragücü'nde transfer yasağı kalkacak mı?
17 Puanlı Gençlerbirliği lideri ağırlıyor
Halkbank 1- 3 Zenit Kazan
Kırmızı karalar kahvaltıda buluştu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿