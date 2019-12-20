Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da

Ankara takımları önümüzdeki maçlarda ne yapacak? Göztepe maçından galip ayrılan Gençlerbirliği, evinde ağırlayacağı lider Demir Grup Sivasspor'u devirebilecek m? Galatasaray maçından beraberlikle ayrılan Ankaragücü, Antalyaspor deplasmanında nasıl bir performans gösterecek? Osmanlıspor ve Keçiörengücü'nün mağlubiyetleri ve daha fazlası Maça Çeyrek Kala'da... Kaçırmayın...

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