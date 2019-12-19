17 Puanlı Gençlerbirliği lideri ağırlıyor

17 PUANLI GENÇLERBİRLİĞİ LİDERİ AĞIRLIYOR

Süper Lig’de, Demir Grup Sivasspor’un konuk ettiği son 8 maçın sadece birini kaybeden Gençlerbirliği 3 galibiyet, 4 beraberlik alırken tek yenilgisini Aralık 2015’te aldı.

Başkent ekibiyle oynadığı son 4 Süper Lig maçının 3’ünü kazanan Sivasspor, 3 maçlık galibiyeti daha önceki 13 karşılaşmada almıştı.

Öte yandan evinde oynadığı son 3 Süper Lig maçında galip gelen Gençlerbirliği, sezonun ilk 5 iç saha karşılaşmasında galibiyet yüzü görememişti.

Süper Lig kariyerinde son 7 maçını en az ikişer gol atarak kazanan Sivasspor, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yaşıyor. Bu maçı şayet kazanırsa lig tarihinde ilk 16 haftalık süreçte en yüksek puanına ulaşabilir.

Kırmızı-karalı ekipte bu sezon Süper Lig'de üst üste beş maçta gol atan ilk oyuncu olan Bogdan Stancu, aynı zamanda lig genelinde golleriyle takımına en fazla puan kazandıran isim (10 gol 10 puan).

Rıza Çalımbay ile rakip olduğu 8 Süper Lig maçının 6’sından galip ayrılan Hamza Hamzaoğlu (1 beraberlik, 1 mağlubiyet ), tek yenilgisini son karşılaşmada aldı (Antalyaspor 1-2 Trabzonspor). Aynı zamandan Rıza Çalımbay’ın Süper Lig kariyerinde en fazla berabere kaldığı takım Gençlerbirliği.