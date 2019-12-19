﻿
Halkbank 1- 3 Zenit Kazan
﻿
Site İçi Arama
﻿

HALKBANK 1- 3 ZENİT KAZAN

Halkbank 1- 3 Zenit Kazan

Halkbank, Zenit Kazan'a evinde mağlup oldu

234 Okunma

2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Halkbank, C Grubu’ndaki 3. maçında TVF Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda Rusya’nın Zenit Kazan takımına 26-24, 23-25, 20-25 ve 22-25‘lik setlerle 1-3 mağlup oldu.

Halkbank grupta Greenyard'a 3-2 ve Jastrzebski Wegiel'e 3-0 mağlup olmuştu.

 

ETİKETLER
Ankaragücü'nde transfer yasağı kalkacak mı?
17 Puanlı Gençlerbirliği lideri ağırlıyor
Kırmızı karalar kahvaltıda buluştu
Cavcav'dan Barcelona'ya ziyaret
TED Ankara Kolejliler kadrosuna takviye
Gençlerbirliği'nin kamp programı belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿