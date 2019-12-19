Kırmızı karalar kahvaltıda buluştu

Demirgrup Sivasspor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, bu sabah antrenman öncesi kahvaltıda bir araya geldi. Kulüp Müdürü Emrah Atasoy , Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibinin yanı sıra futbolcular ve kulüp personeli kahvaltıda yer aldı. Neşeli bir ortamda geçen kahvaltının ardından futbolcular 12.00’de yapacakları antrenman için tesislere hareket etti.