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Kırmızı karalar kahvaltıda buluştu
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KIRMIZI KARALAR KAHVALTIDA BULUŞTU

Kırmızı karalar kahvaltıda buluştu

Gençlerbirliği ekibi kahvaltıda biraraya geldi.

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Demirgrup Sivasspor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, bu sabah antrenman öncesi kahvaltıda bir araya geldi. Kulüp Müdürü Emrah Atasoy , Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibinin yanı sıra futbolcular ve kulüp personeli kahvaltıda yer aldı. Neşeli bir ortamda geçen kahvaltının ardından futbolcular 12.00’de yapacakları antrenman için tesislere hareket etti.
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