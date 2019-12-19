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Cavcav'dan Barcelona'ya ziyaret
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CAVCAV'DAN BARCELONA'YA ZİYARET

Cavcav'dan Barcelona'ya ziyaret

Gençlerbirliği başkanı Murat Cavcav, Barcelona - Real Madrid maçını izledi ve Barcelona kulübü yetkilileri ile bir dizi görüşmeler yaptı.

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Camp Nou Stadı'nda oynanan El Clasico öncesi Barcelona FC Sportif Direktörü Eric Abidal ile bir araya gelen Cavcav, Katalan ekibinin efsane ismine KırmızıKara çubuklu Ankara plakalı forma hediye etti. Başkan Murat Cavcav’a ziyaretinde Gençlerbirliği yönetim kurulu üyesi Murat Öngelen eşlik etti.

 

 
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