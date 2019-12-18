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TED Ankara Kolejliler kadrosuna takviye
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TED ANKARA KOLEJLİLER KADROSUNA TAKVİYE

TED Ankara Kolejliler kadrosuna takviye

Türkiye Basketbol 2. Ligi takımlarından TED Ankara Kolejliler Cengiz Aydın Ergen'i renklerine bağladı.

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 Kulüp binasında atılan imzalar öncesi konuşan TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanı Z.Kerem Mağdenli : "A takımımız hedefleri doğrultusunda yoluna devam ediyor. Yeni transferimizin de takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum, hayırlı olsun " dedi.

 1988 doğumlu ve 2.06 boyundaki Aydın Ergen sezona Merkezefendi Belediyesi kadrosunda başladı. Ergen daha önce Artvin Bld, , Gelişim Koleji, Mersin Bşb, Afyonkarahisar Bld, , Adanaspor, Best Balıkesir, İzmir Bşb. takımlarında da forma giydi.

 

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