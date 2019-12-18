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Gençlerbirliği'nin kamp programı belli oldu
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Gençlerbirliği'nin kamp programı belli oldu

Gençlerbirliği’nin Ocak ayında gerçekleştireceği devre arası kamp programı belli oldu.

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3 - 11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek kamp için başkent ekibi Antalya’nın Alanya ilçesinde olacak. Gold City Hotel’de yapılacak kamp çalışmalarının ardından ikinci devre hazırlıklarına Gençlerbirliği, Ankara’da devam edecek.

 

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