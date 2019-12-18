C Blok'ta kadro değişikliği konuşuldu

Haftalardır oynamayan Mats'ın ilk 11'de başlaması üzerine yorumcumuz Özhan Yüksel "Hamza hoca Mats'ı kullanmayacak gibi görünüyordu ama iyiki oynamış çünkü biz bu maç Mats'ı kazanmış olabiliriz." ifadelerinde bulundu ve kadrodaki değişikliklere herkes gibi kendisinin de şaşırdığını söyledi. Beratın yerine Yasin'in forma giymesine karşın da bi çok kişi için sürpriz olduğu ve Berat'ın formunda düşüklük olduğuna değinerek Hamza Hoca'nın Berat'a çok inanmadığını düşündüğünü belirtti.
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