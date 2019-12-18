Alt Ligler'de hakem kararları eleştirildi

T FF 3. Lig'in son haftasında kendi evinde oynadığı Silivrispor maçında 3 - 5 skorla mağlup ayrılan Çankaya FK'nın 59'uncu dakikada kırmızı kart görmesine değinilen Alt Ligler'de hakem kararları çok sert eleştirildi. Maçtan görüntülerin de ekrana yansıdığı programda Gökalp Metin, kırmızı kart olayının iç yüzünü anlatarak hakemin yanlış bir karar verdiğini vurguladı. Ayrıca, hakedilip verilmeyen penaltının ve rakip takımın hakemi aldatmaya yönelik yaptığı hareketini ekranlarda göstererek alt liglerin de kayıt altına alınması gerektiğinden bahsetti.