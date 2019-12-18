Keçiörengücü 2- 2 BTC Türk Yeni Malatyaspor

Maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi ile geçti. Malatyaspor, devrenin ortalarında bulduğu iki gol fırsatını değerlendiremedi. 45'inci dakikada Keçiörengücü atağında 70 numaralı Dialiba'nin kafa vuruşu üst direkten döndü. İlk yarı golsüz beraberlikle noktalandı.
50'inci dakikada Keçiörengücü, 9 numaralı Abdülkadir Kuzey'in golüyle 1-0 öne gecti.
63'üncü dakikada mor beyazlılar, Abdülkadir Kuzey ile skoru 2-0 yaptı.
78'inci dakikada Malatyasapor'da 5 dakika önce oyuna giren Fidana durumu 2-1'e getiren golu attı.
87' dakikada, sonradan oyuna giren 66 numaralı formasıyla Guilherme beraberliği sağlayan golu attı.
Maç 2 -2 beraberlikle sona erdi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son temsilcimiz olan Keçiörengücü kupaya veda etti.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.