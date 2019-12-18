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Keçiörengücü 2- 2 BTC Türk Yeni Malatyaspor
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KEÇİÖRENGÜCÜ 2- 2 BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR

Keçiörengücü 2- 2 BTC Türk Yeni Malatyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5'inci eleme turunda kendi sahasında Süper Lig takımlarından BTC Türk Yeni Malatyaspor'la karşılaşan Keçiörengücü, kupaya veda etti.

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Maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi ile geçti. Malatyaspor, devrenin ortalarında bulduğu iki gol fırsatını değerlendiremedi. 45'inci dakikada Keçiörengücü atağında 70 numaralı Dialiba'nin kafa vuruşu üst direkten döndü. İlk yarı golsüz beraberlikle noktalandı.

50'inci dakikada Keçiörengücü, 9 numaralı Abdülkadir Kuzey'in golüyle 1-0 öne gecti.

63'üncü dakikada mor beyazlılar, Abdülkadir Kuzey ile skoru 2-0 yaptı.

78'inci dakikada Malatyasapor'da 5 dakika önce oyuna giren Fidana durumu 2-1'e getiren golu attı.

87' dakikada, sonradan oyuna giren 66 numaralı formasıyla Guilherme beraberliği sağlayan golu attı.

Maç 2 -2 beraberlikle sona erdi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son temsilcimiz olan Keçiörengücü kupaya veda etti.
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