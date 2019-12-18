Güçlü Yorum bu akşam 20.00'da

Galatasaray deplasmanından 1 puanla dönen Ankaragücü'nde yüzler gülüyor.. Galatasaray- Ankaragücü maçının detaylı analizi ve tüm istatistikler..
Hem Mustafa Kaplan ile hem de yeni yönetimle ilk puanını alan Ankaragücü, Antalya deplasmanından galip gelebilecek mi? Devre arasına girerken kalan maçlarda nasıl bir strateji izleyecek? Hepsi ve daha fazlası bu akşam saat 20.00'da Duayen Gazeteci Meriç Enercan , yorumcu Engin Atanaz ve Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas sunumuyla Güçlü Yorum'da masaya yatırılıyor. Sakın kaçırmayın..
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