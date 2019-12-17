﻿
Alt Ligler bugün 16:00'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALT LİGLER BUGÜN 16:00'DA

TFF 2. Lig , 3. Lig ve amatör liglerde mücadele eden Ankara takımlarının konuşulduğu Alt Ligler, bugün 15.00'da Klasspor TV'de.

81 Okunma

Ankara takımları, ilk devreyi nasıl geride bıraktı? Ankara Demirspor'un liderliği, Hacettepespor'un 4 - 0 'lık galibiyeti, Çankaya FK'nın kırmızı kart gördükten sonra da mücadeleyi elden bırakmaması, Etimesgut Belediyespor'un beraberlik serisinin son iki maçtır yaşadığı mağlubiyetlerle bozulması, BAK Spor'un Hekimoğlu Trabzonspor'la gerçekleştirdiği mücadele, Altındağ Belediyespor'un düşme potasından kurtulmuş olması ve dahası alt liglerin konuşulduğu tek program Alt Ligler'de. Kaçırmayın...

https://goo.gl/XaPmpu Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz.

Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv

Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/

Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/

İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/

ETİKETLER
C Blok bugün 20:00'da
ANKARA'NIN HAFTALIK SPOR PROGRAMI
Ankara takımları bu hafta ne yaptı?
1
Ankaragücü Kaplan'la sonunda siftah yaptı
CBL Ankara’da 4. Haftanın Ardından
Ankaralılar bu maçı kaçırmaz!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿