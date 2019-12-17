C Blok bugün 20:00'da

Stancu atıyor, Gençlerbirliği kazanıyor... Gençlerbirliği'nin Göztepe'yi 3 golle geçtiği maçın detaylı analizi... Lider, Ankara'ya geliyor... Sivasspor maçı nasıl geçecek ? Anketler, Futbolcu değerlendirmeleri ve gelecek haftalara bakış... Hepsi bu akşam 20:00'da Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel sunumuyla Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta Klasspor TV'de... Kaçırmayın...

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