M.Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. haftasında M.Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HÜSEYİN GÖÇEK yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
M.Başakşehir: Gael Dimitri Clıchy, Mehmet Topal, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Eljero George Rınaldo Elıa, İrfan Can Kahveci, Carlos Dos Santos Rodrıgues, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor, Danijel Aleksic
Teknik Direktör:
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İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Volkan Fındıklı, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Marın Anıcıc, Amır Hadzıahmetovıc, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HÜSEYİN GÖÇEK, ALPASLAN DEDEŞ, İLKER TAKPAK, MUSTAFA İLKER COŞKUN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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