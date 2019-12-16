Trabzonspor - Yukatel Denizlispor maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HALİS ÖZKAHYA yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Jose Ernesto Sosa, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, John Obı Mıkel, Andre Sturrıdge, Yusuf Sarı, Gaston Matıas Campı, Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak
Teknik Direktör:
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Yukatel Denizlispor: Mustafa Yumlu, Hugo Rodallega Martınez, Radoslaw Pawel Murawskı, Hadı Sacko, Ismail Aissati, Oğuz Yılmaz, Zakarya Bergdıch, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Modou Barrow
Teknik Direktör:
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Hakem: HALİS ÖZKAHYA, ALEKS TAŞCIOĞLU, SÜLEYMAN ÖZAY, MURAT ERDOĞAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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