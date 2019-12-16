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Trabzonspor - Yukatel Denizlispor maç kadroları belli oldu...
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TRABZONSPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Trabzonspor - Yukatel Denizlispor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Trabzonspor - Yukatel Denizlispor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HALİS ÖZKAHYA yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Jose Ernesto Sosa, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, John Obı Mıkel, Andre Sturrıdge, Yusuf Sarı, Gaston Matıas Campı, Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak

Teknik Direktör:

Yukatel Denizlispor: Mustafa Yumlu, Hugo Rodallega Martınez, Radoslaw Pawel Murawskı, Hadı Sacko, Ismail Aissati, Oğuz Yılmaz, Zakarya Bergdıch, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Modou Barrow

Teknik Direktör:

Hakem: HALİS ÖZKAHYA, ALEKS TAŞCIOĞLU, SÜLEYMAN ÖZAY, MURAT ERDOĞAN

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