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ANKARA'NIN HAFTALIK SPOR PROGRAMI
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ANKARA'NIN HAFTALIK SPOR PROGRAMI

ANKARA'NIN HAFTALIK SPOR PROGRAMI

Ankara'da bu hafta oynanacak Futbol Süper, Basketbol, Voleybol, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını sizler için derledik. Keyifli haftalar dileriz.

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Ankara takımları bu hafta kimlere konuk olacak, kimleri ağırlayacak? Ankaralı sporseverler bu maçları kaçırmayın...

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