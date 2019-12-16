Ankara takımları bu hafta ne yaptı?

Süper Lig'de Ankara takımları yüzleri güldürürken, Gençlerbirliği puanını 17'ye yükseltti. MKE Ankaragücü ise haftalar sonra ilk puanını elde etti ve 10 puana yükseldi.

KEÇİÖRENGÜCÜ 33 MAÇ SONRA YENİLDİ

TFF 1.lig'de Keçiörengücü'nün Aktepe'de 33 maçlık yenilmezlik süresi sona ererken, 90+2'de Bokila'nın attığı gol ile gülen taraf lider Hatayspor oldu. Hatayspor 33 puana yükselirken, Keçiörengücü 22 puanda kaldı.

OSMANLISPOR KAYIPLARDA

Osmanlıspor, Ümraniyespor deplasmanında 1-0 kaybederek kötü gidişatına devam etti ve 11 puanda kaldı, rakip Ümraniyespor ise 25 puana yükselerek play-off hedefini devam ettirdi.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR DEVREYİ KÖTÜ KAPATTI

Etimesgut Belediyespor, 2.lig Kırmızı Grupta ilk devrenin son maçında Bandırmaspor'a karşı deplasmanda 1-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-1 kaybetti ve ilk yarıyı 18 puanla 14'üncü sırada kapattı.

ANKARA DEMİRSPOR DEVREYİ LİDER BİTİRDİ

Ankara takımları içinde bu sene en başarılı ekip olan Ankara Demirspor, geçen hafta liderlik koltuğunu devam ettirdi ve ilk yarıyı lider olarak noktaladı. Ankara Demirspor, Karabükspor deplasmanında Serdar Eylik'in 45'inci dakikada penaltıdan attığı gol ile rakibini 1-0 yendi ve 36 puanla devreyi bitirdi.

BEYAZ GRUPTA NELER OLDU ?

2.Lig Beyaz Grupta Ankara temsilcilerinden Bakspor, Düzyurtspor deplasmanında aldığı 2-1'lik sonuçla ilk yarıyı 15 puanla 16'ıncı sırada düşme potasında noktaladı. Aynı grupta yer alan Hacettepe ise, Tarsus İdman Yurdu'nu evinde ağırladı. Rakibini 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Hacettepe son 5 maçta 4'üncü galibiyetini elde etti ve devreyi de 23 puanla bitirdi ve 10'uncu sırada yer aldı.

3'ÜNCÜ LİG'DE DE DEVRE SONA ERDİ

TFF 3.Lig 1.Grupta yer alan Çankaya FK, devrenin son maçında evinde Silivrispor ile gol düellosuna sahne olan maçta 5-3 kaybetti ve 23 puanla 8'inci sırada ilk yarıyı kapattı. 3.Grupta yer alan ve zor günler geçiren Altındağ Belediyespor ise rahat bir nefes aldı ve Yeşilyurt Belediyespor'u son dakikalarda bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti.