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Ankaragücü Kaplan'la sonunda siftah yaptı
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ANKARAGÜCÜ KAPLAN'LA SONUNDA SİFTAH YAPTI

Ankaragücü Kaplan'la sonunda siftah yaptı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanından 2-2 beraberlikle dönerek 6 maç sonra puan kazanan Ankaragücü, ligde hanesine yazdırdığı son 2 puanı Beşiktaş ve Galatasaray'dan aldı.

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Ankaragücü, Türk Telekom Stadyumu'nda 2-0 geriye düşmesine ve Orgill'in kırmızısıyla 10 kişi kalmasına rağmen dakika 88'de İlhan Parlak'ın penaltı vuruşundan attığı golle farkı 1'e indirip 90+1'de Kitsiou'nun golüyle beraberliği yakaladı. Süper Lig'de zorlu günler geçiren Ankaragücü evine 1 puanla dönmeyi başardı.

 Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı takım olan Ankaragücü, aynı zamanda sarı kırmızılı ekibin iç sahada en çok yendiği iki ekipten biriydi. Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını en az ikişer gol atarak kazanmıştı ancak bu kez atılan iki gol galibiyete yetmedi

Aynı zamanda Ankaragücü'nün bu sezon kazandığı 10 puanın 7'sinde İlhan Parlak'ın imzası bulunuyor. Galatasaray deplasmanında da alınan 1 puanda, 1 gol 1 asistlik performansla İlhan Parlak yükselişini devam ettiriyor.

 
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Galatasaray 2-2 Ankaragücü
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Orgill cezalı duruma düştü
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