CBL Ankara’da 4. Haftanın Ardından

Haftayı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tusaş, TCMB, Roketsan, Aselsan ve Limak Holding takımları galibiyetle kaptı.

TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan seviye tespit grupları 4. hafta maçları sonunda TCDD takımını 61-48 mağlup eden Limak Holding “Haftanın Takımı” oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı takımının Antrenörü Alper Angın “Haftanın Antrenörü” seçilirken Maliye ve Hazine Bakanlığı takımda yer alan İbrahim Yücel ise 33 dakika sahada kaldığı maçta 26 sayı-13 ribaund-1 asist-2 top çalma-2 blokluk performansı ile 25 verimlilik puanına imza attı ve “Haftanın Oyuncusu” oldu.

Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;

Emrah Uslu (TCMB)

İbrahim Yücel (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

Oğuz Tüzün (Tusaş)

Alper Çifçi (Vakıfbank)

Bartuğ Akgül (Limak Holding)

Haftanın En Farklı Kazanan Takımı:Aselsan (94-26)

Haftanın En Fazla Ribaund alan Takımı: TCMB (58)

Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı: Aselsan (36)

Haftanın En Çok Top Çalan Takımı: Limak Holding (19)

Haftanın En Fazla Hızılı Hücumdan Sayı Üreten Takım: Aselsan (35)

En Fazla Blok Yapan Takım: Aselsan (7)

4.Hafta Maç Sonuçlarını izlemek için linklere tıklayın...