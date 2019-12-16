﻿
CBL Ankara’da 4. Haftanın Ardından
﻿
Site İçi Arama
﻿

CBL ANKARA’DA 4. HAFTANIN ARDINDAN

CBL Ankara’da 2019-2020 sezonun dördüncü haftası oynanan 6 maç ile geride kaldı.

345 Okunma

Haftayı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tusaş, TCMB, Roketsan, Aselsan ve Limak Holding takımları galibiyetle kaptı.

TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan seviye tespit grupları 4. hafta maçları sonunda TCDD takımını 61-48 mağlup eden Limak Holding “Haftanın Takımı” oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı takımının Antrenörü Alper Angın “Haftanın Antrenörü” seçilirken Maliye ve Hazine Bakanlığı takımda yer alan İbrahim Yücel ise 33 dakika sahada kaldığı maçta 26 sayı-13 ribaund-1 asist-2 top çalma-2 blokluk performansı ile 25 verimlilik puanına imza attı ve “Haftanın Oyuncusu” oldu.

Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;

Emrah Uslu (TCMB)

İbrahim Yücel (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

Oğuz Tüzün (Tusaş)

Alper Çifçi (Vakıfbank)

Bartuğ Akgül (Limak Holding)

Haftanın En Farklı Kazanan Takımı:Aselsan (94-26) 

Haftanın En Fazla Ribaund alan Takımı: TCMB (58)

Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı: Aselsan (36)

Haftanın En Çok Top Çalan Takımı: Limak Holding (19)

Haftanın En Fazla Hızılı Hücumdan Sayı Üreten Takım: Aselsan (35)

En Fazla Blok Yapan Takım: Aselsan (7)

 

4.Hafta Maç Sonuçlarını izlemek için linklere tıklayın...

  

ETİKETLER
ANKARA'NIN HAFTALIK SPOR PROGRAMI
Ankara takımları bu hafta ne yaptı?
Ankaragücü Kaplan'la sonunda siftah yaptı
Ankaralılar bu maçı kaçırmaz!
Haftanın Nabzı bu akşam 20.00'da Klasspor TV'de
İTÜ 85 - 101 Türk Telekom
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿