Haftanın Nabzı bu akşam 20.00'da Klasspor TV'de

Haftanın Nabzı'nda bu akşam Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'yi konuk eden Gençlerbirliği galibiyeti, Türk Telekom Stadyumu'ndan tarihi geri dönüşle 1 puanla dönen Ankaragücü ve TFF 1.Lig ekiplerimiz Keçiörengücü- Hatayspor ve Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor'un karşılaşmaları ve Ankara sporuyla ilgili tüm gelişmeler moderatör Şeyda Öztürk'ün sunumu Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve eski teknik direktör Müjdat Yalman'ın yorumlarıyla bu akşam saat 20.00'de Klasspor TV'de

LÜTFEN KANALIMIZA ABONE OLARAK BİZİ DESTEKLEYİNİZ. https://goo.gl/XaPmpu Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz. Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/ Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/ İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/