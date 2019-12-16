﻿
Haftanın Nabzı bu akşam 20.00'da Klasspor TV'de
﻿
Site İçi Arama
﻿

HAFTANIN NABZI BU AKŞAM 20.00'DA KLASSPOR TV'DE

Klasspor TV'de her Pazartesi Ankara takımlarının değerlendirildiği Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da Klasspor TV'de

465 Okunma

Haftanın Nabzı'nda bu akşam Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'yi konuk eden Gençlerbirliği galibiyeti, Türk Telekom Stadyumu'ndan tarihi geri dönüşle 1 puanla dönen Ankaragücü ve TFF 1.Lig ekiplerimiz Keçiörengücü- Hatayspor ve Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor'un karşılaşmaları ve Ankara sporuyla ilgili tüm gelişmeler moderatör Şeyda Öztürk'ün sunumu Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve eski teknik direktör Müjdat Yalman'ın yorumlarıyla bu akşam saat 20.00'de Klasspor TV'de

LÜTFEN KANALIMIZA ABONE OLARAK BİZİ DESTEKLEYİNİZ. https://goo.gl/XaPmpu Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz. Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/ Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/ İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/
ANKARA'NIN HAFTALIK SPOR PROGRAMI
Ankara takımları bu hafta ne yaptı?
Ankaragücü Kaplan'la sonunda siftah yaptı
CBL Ankara’da 4. Haftanın Ardından
Ankaralılar bu maçı kaçırmaz!
İTÜ 85 - 101 Türk Telekom
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿