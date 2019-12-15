İTÜ 85 - 101 Türk Telekom

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12'inci haftasında Sigortam.net İTÜ ile deplasmanda karşı karşıya gelen ligin Ankara temsilcisi Türk Telekom, iyi bir farkla maçın kazanan tarafı oldu. İTÜ Basket bu sonuçla 12. maçındaki 11. mağlubiyetini, Türk Telekom ise 5. galibiyetini aldı.Sezonun ilk 2 maçını kazandıktan sonra büyük bir düşüş yaşayan Türk Telekom, aynı zamanda üst üste 2'inci galibiyetini alarak nefes aldı.
1. Periyot: 13-22
2. Periyot: 21-22
3. Periyot: 19-33
4. Periyot: 32-24
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