Halkbank devreyi galibiyetle kapattı

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ilk yarısındaki son maçta Başkent ekibimiz, Ankara’da ağırladığı Tokat Bld. Plevne’yi 3-0 yenerek ilk devreyi son maçında galip tamamladı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Halkbank SK başantrenörü Taner Atik '' Bizim açımızdan zorlu bir ilk yarıydi ve fikstür dezatavantajımız vardı.Oynadığımız voleybol bizi tatmin etmedi fakat elde ettiğmiz skor bizi tatmin etmedi. Tabii hiçbir şey bitmiş değil, sezonun sadece ilk yarısı bitti. Bundan sonra Ankara'da oynayacağımız Zenit Kazan maçına ve Türkiye Kupası finallerine girmek için oynayacapımız iki maça odaklanacağız. Bizim için temel hedef Türkiye Kupasımaçlarını kayıtsız geçirmek olacak.'' diyerek ilk devreyi değerlendirdi.

Kaptan Samet Güneş ise '' Şampiyonlar Ligi'nden döndük, yorgunduk. Bu maçı moral maçı olarak gördük. Takımın morale ihtiyacı vardı özellikle Türkiye Kupası maçları ve 2. yarı için. Bunu başardığımız için mutluyuz. Teşekkür ederiz Ankara seyircisine. İkinci etabı da en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Çünkü Halkbank'ın her zaman bir geleneği var ve bunu sürdüreceğiz.'' diyerek hem karşılaşma hem de ilk yarı hakkında düşüncelerini bizlere aktardı.