Keçiörengücü'nden maç sonu açıklamalar

TFF 1. Lig'in 15'inci haftasında Ankara temsilcisi Keçiörengücü, Hatayspor'a kendi evinde son dakika golüyle mağlup oldu. Mağlubiyet sonrası basın açıklamasında bulunan mor beyazlı takımın Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Biz defsans yapmaya çalışan bir takım değiliz. Bu sene sezon bitiminde en azından ilk 6'ya girme ve ligde kalma umudumuz var. Karşımızda iyi noktaya gelmiş bir takım vardı. Bu oyuncu grubuna karşı çok iyi mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıda iyi oynadık. Biz yolumuza devam edeceğiz. Geçen hafta son dakika golü attık, bu hafta son dakika golü yedik. Bunlar futbolda var. " ifadelerini kullandı.

Rakip takımın teknik direktörü Bayram Toysal ise açıklamalarında " İçeri,de maç kaybetmemiş bir takıma karşı deplasmanda 1 - 0 'lıkskorla galip gelmek bizi inanılmaz mutlu etti. Bu maçta alacağımız galibiyetin bizi önümüzdeki maçlarda iyi bir yere taşıyacağını biliyorduk. İyi bir galibiyet oldu." dedi.