Altınordu - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Altınordu - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 15. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı CANER AK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Oğulcan Ülgün, Kemal Rüzgar, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Burak İnce, Kerim Alıcı, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Bursaspor: Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Özer Hurmacı, Abdullahı Shehu, Aykut Akgün, Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak, Mamadou Dıarra, Anıl Karaer
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CANER AK, OĞUZ TERZİ, OĞUZ KAĞAN ÇALIŞIR, ONUR BİNGÖL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.