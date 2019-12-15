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Altınordu - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALTINORDU - BURSASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altınordu - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 15. haftasında Altınordu ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altınordu - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Altınordu - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 15. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı CANER AK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Oğulcan Ülgün, Kemal Rüzgar, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Burak İnce, Kerim Alıcı, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör:

Bursaspor: Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Özer Hurmacı, Abdullahı Shehu, Aykut Akgün, Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak, Mamadou Dıarra, Anıl Karaer

Teknik Direktör:

Hakem: CANER AK, OĞUZ TERZİ, OĞUZ KAĞAN ÇALIŞIR, ONUR BİNGÖL

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