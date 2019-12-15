﻿
Halkbank 3 - 0 Tokat Bld. Plevne
﻿
Site İçi Arama
﻿

HALKBANK 3 - 0 TOKAT BLD. PLEVNE

Halkbank 3 - 0 Tokat Bld. Plevne

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ilk yarısındaki son maçta Halkbank, Ankara’da karşılaştığı Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yenerek puanını 17’ye çıkardı.

164 Okunma

 Müsabaka dengeli, karşılıklı sayılarla başladı. Halkbank köşeler ve arka ortadan aldığı sayılarla teknik molaya 12-9 önde girdi. Defansta da müthiş oynayan Halkbank, 16-10’da rakibine ikinci molayı aldırdı. Mavi-Beyazlılar set boyunca 6 servis kaçırmasına rağmen ataktaki üstün oyunu ile seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti.

 İkinci sete Tokat ekibi iyi başladı. İkinci set de teknik molaya kadar dengeli oynandı. Halkbank defansta birinci setteki kadar etkili değildi. Teknik molaya 12-11’le önde giren taraf bu kez Tokat oldu. Moladan sonra hem hücum hem atakta üstünlüğü ele geçiren başkent ekibi 19-15 öne geçti. İki takımın da 4’er servis kaçırdığı seti 25-19’la kazanmayı başaran Mavi-Beyazlılar skoru 2-0 yaptı.

 Üçüncü set Halkbank için daha rahat geçti. Teknik molayı 12-8 önde geçen Halkbank, etkili oyunuyla rakibini yanına yanaştırmadı. Etkili blok ve servislerle oyun üstünlüğünü elinde tuttu. Seti 25-17 alan başkent ekibi maçtan da 3-0 galip ayrıldı.

ETİKETLER
Keçiörengücü'nden maç sonu açıklamalar
İşte Keçiörengücü - Hatayspor maçında ilk 11'ler
İşte Ümraniyespor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
Altındağ Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
K Karabükspor - Ankara Demirspor maç kadroları belli oldu...
Bandırmaspor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿