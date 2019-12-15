Halkbank 3 - 0 Tokat Bld. Plevne

Müsabaka dengeli, karşılıklı sayılarla başladı. Halkbank köşeler ve arka ortadan aldığı sayılarla teknik molaya 12-9 önde girdi. Defansta da müthiş oynayan Halkbank, 16-10’da rakibine ikinci molayı aldırdı. Mavi-Beyazlılar set boyunca 6 servis kaçırmasına rağmen ataktaki üstün oyunu ile seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti.
İkinci sete Tokat ekibi iyi başladı. İkinci set de teknik molaya kadar dengeli oynandı. Halkbank defansta birinci setteki kadar etkili değildi. Teknik molaya 12-11’le önde giren taraf bu kez Tokat oldu. Moladan sonra hem hücum hem atakta üstünlüğü ele geçiren başkent ekibi 19-15 öne geçti. İki takımın da 4’er servis kaçırdığı seti 25-19’la kazanmayı başaran Mavi-Beyazlılar skoru 2-0 yaptı.
Üçüncü set Halkbank için daha rahat geçti. Teknik molayı 12-8 önde geçen Halkbank, etkili oyunuyla rakibini yanına yanaştırmadı. Etkili blok ve servislerle oyun üstünlüğünü elinde tuttu. Seti 25-17 alan başkent ekibi maçtan da 3-0 galip ayrıldı.
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