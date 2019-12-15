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İşte Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
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İŞTE DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ PALABIYIK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Ondele Appındangoye, Andrade Dos Santos, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Fatih Aksoy, Mamadou Samassa, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Augusto Ferreıra, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör:

Fenerbahçe: Maurıcıo Anıbal Isla, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Max Bennet Kruse, Serdar Aziz, Nabıl Dırar, Sadık Çiftpınar, Luız Gustavo Dıas, Garry Mendes Rodrıgues, Vedat Murıç, Altay Bayındır

Teknik Direktör:

Hakem: ALİ PALABIYIK, SERKAN OLGUNCAN, SERKAN ÇİMEN, KUTLUHAN BİLGİÇ

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