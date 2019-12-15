İşte Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ PALABIYIK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Ondele Appındangoye, Andrade Dos Santos, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Fatih Aksoy, Mamadou Samassa, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Augusto Ferreıra, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Maurıcıo Anıbal Isla, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Max Bennet Kruse, Serdar Aziz, Nabıl Dırar, Sadık Çiftpınar, Luız Gustavo Dıas, Garry Mendes Rodrıgues, Vedat Murıç, Altay Bayındır
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALİ PALABIYIK, SERKAN OLGUNCAN, SERKAN ÇİMEN, KUTLUHAN BİLGİÇ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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