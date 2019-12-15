Balıkesirspor - Akhisarspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 15. haftasında Balıkesirspor ile Akhisarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem YİĞİT ARSLAN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Okan Alkan, Mahatma Osumanu Otoo, Rahmi Anıl Başaran, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Nermın Hodzıc, Tomıslav Glumac, Antonıo Mrsıc, İbrahim Halil Çolak
Teknik Direktör:
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Akhisarspor: Avdıja Vrsajevıc, Edın Cocalıc, Rajko Rotman, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Burhan Eşer, Uğur Arslan Kuru, Sokol Cikalleshi, Gökhan Değirmenci, Theodor Elmar Bjarnason, Erhan Çelenk
Teknik Direktör:
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Hakem: YİĞİT ARSLAN, CEMAL BİNGÜL, MEHMET KAPLUHAN, HASAN AVCI
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