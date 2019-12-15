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Balıkesirspor - Akhisarspor maç kadroları belli oldu...
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BALIKESİRSPOR - AKHİSARSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Balıkesirspor - Akhisarspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 15. haftasında Balıkesirspor ile Akhisarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Balıkesirspor - Akhisarspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 15. haftasında Balıkesirspor ile Akhisarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem YİĞİT ARSLAN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Okan Alkan, Mahatma Osumanu Otoo, Rahmi Anıl Başaran, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Nermın Hodzıc, Tomıslav Glumac, Antonıo Mrsıc, İbrahim Halil Çolak

Teknik Direktör:

Akhisarspor: Avdıja Vrsajevıc, Edın Cocalıc, Rajko Rotman, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Burhan Eşer, Uğur Arslan Kuru, Sokol Cikalleshi, Gökhan Değirmenci, Theodor Elmar Bjarnason, Erhan Çelenk

Teknik Direktör:

Hakem: YİĞİT ARSLAN, CEMAL BİNGÜL, MEHMET KAPLUHAN, HASAN AVCI

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