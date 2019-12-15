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Gazişehir Gaziantep FK - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gazişehir Gaziantep FK - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gazişehir Gaziantep FK - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. Haftasında Kalyon Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖZGÜR YANKAYA yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kalyon Stadyumu

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Olarenwaju Ayobamı Kayode, Güray Vural, Iraneuton Sousa Morıas Junıor, Muhammet Demir, Yussıf Raman Chıbsah, Oğuz Ceylan, Patrıck Twuması, Jean Armel Kana Bıyık

Teknik Direktör:

Kayserispor: Sılvıu Lung, Jean Poulaın, Hasan Hüseyin Acar, Artem Kravets, Mıguel Lopes, Emre Demir, Mert Kula, Brıce Dja Djedje, Karahan Yasir Subaşı, Bernard Mensah, Ziya Alkurt

Teknik Direktör:

Hakem: ÖZGÜR YANKAYA, MEHMET METİN, YUSUF BOZDOĞAN, BURAK PAKKAN

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