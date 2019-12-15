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İşte Keçiörengücü - Hatayspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE KEÇİÖRENGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Keçiörengücü - Hatayspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 15. haftasında Keçiörengücü ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Keçiörengücü - Hatayspor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Keçiörengücü - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 15. Haftasında Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Aktepe

Keçiörengücü: Sertaç Çam, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Levy Clement Madında, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, Famoussa Kone, Bernard Mendy, Samet Akaydin, Metin Uçar, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör:

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

Hakem: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU, UYGAR BEBEK, SEYFETTİN ÜNAL, ALPER ORAN

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