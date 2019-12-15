İşte Keçiörengücü - Hatayspor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Keçiörengücü - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 15. Haftasında Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Aktepe
Keçiörengücü: Sertaç Çam, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Levy Clement Madında, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, Famoussa Kone, Bernard Mendy, Samet Akaydin, Metin Uçar, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hatayspor: Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU, UYGAR BEBEK, SEYFETTİN ÜNAL, ALPER ORAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.