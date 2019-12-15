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İşte Ümraniyespor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÜMRANİYESPOR - OSMANLISPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Ümraniyespor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 15. haftasında Ümraniyespor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Ümraniyespor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Ümraniyespor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 15. Haftasında Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı DİRENÇ TONUSLUOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Mehmet Seyfettin Sedef, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Burak Öğür, Muhammed Gönülaçar

Teknik Direktör:

Osmanlıspor: Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Beykan Şimşek, Jovan Blagojevıc, Halil İbrahim Esen, Mehmet Yiğit, Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren, Oğuz Yıldırım, Ahmet Eyüp Türkaslan

Teknik Direktör:

Hakem: DİRENÇ TONUSLUOĞLU, KEMAL ELMAS, CEM ÖZBAY, HÜSEYİN GÖKBERK ARSLAN

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