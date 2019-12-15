İşte Ümraniyespor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Ümraniyespor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 15. Haftasında Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı DİRENÇ TONUSLUOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Mehmet Seyfettin Sedef, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Burak Öğür, Muhammed Gönülaçar
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Beykan Şimşek, Jovan Blagojevıc, Halil İbrahim Esen, Mehmet Yiğit, Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren, Oğuz Yıldırım, Ahmet Eyüp Türkaslan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: DİRENÇ TONUSLUOĞLU, KEMAL ELMAS, CEM ÖZBAY, HÜSEYİN GÖKBERK ARSLAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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