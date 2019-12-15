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Nazilli Belediyespor - Gölcükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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NAZİLLİ BELEDİYESPOR - GÖLCÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Nazilli Belediyespor - Gölcükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 17. haftasında Nazilli Belediyespor ile Gölcükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Nazilli Belediyespor - Gölcükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Nazilli Belediyespor - Gölcükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 17. Haftasında Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı VOLKAN ŞEKER yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Nazilli İlçe

Nazilli Belediyespor: Sinan Akgöl, Mehmet Ersavaş, Polat Güren, Ufukcan Engin, Sedat Cengiz, Aziz Kızılgün, Sergen Piçinciol, İlyas Sarı, Mert Çapar, Zekeriya Topayan, Yunus Ünsal

Teknik Direktör:

Gölcükspor: Ali Mert Işık, Barış Şen, Furkan Özyapı, Barış Kazer, Yücel Candemir, Emre Yüksektepe, Evren Kilarci, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, İsmail Yüksek, İlyas Türengül

Teknik Direktör:

Hakem: VOLKAN ŞEKER, METİN YALÇIN, ESMA AYDIN, CEM ALPAY

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