Nazilli Belediyespor - Gölcükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Nazilli Belediyespor - Gölcükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 17. Haftasında Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı VOLKAN ŞEKER yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Nazilli İlçe
Nazilli Belediyespor: Sinan Akgöl, Mehmet Ersavaş, Polat Güren, Ufukcan Engin, Sedat Cengiz, Aziz Kızılgün, Sergen Piçinciol, İlyas Sarı, Mert Çapar, Zekeriya Topayan, Yunus Ünsal
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Gölcükspor: Ali Mert Işık, Barış Şen, Furkan Özyapı, Barış Kazer, Yücel Candemir, Emre Yüksektepe, Evren Kilarci, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, İsmail Yüksek, İlyas Türengül
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: VOLKAN ŞEKER, METİN YALÇIN, ESMA AYDIN, CEM ALPAY
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.