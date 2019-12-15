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Altındağ Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALTINDAĞ BELEDİYESPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altındağ Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 17. haftasında Altındağ Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altındağ Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Altındağ Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 17. Haftasında Çubuk İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı MEHMET GÜNGÖR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Çubuk İlçe

Altındağ Belediyespor: Hüseyin İriç, Muzaffer Doğan, Uğur Uğur, A.Buğrahan Tuncay, Mücahit Haktan Karabulut, Emre Toptan, Yalçın Eycan Kaya, Emrah Çalışlar, Semih Oğuz, Ali Han Aydın, Furkan Taş

Teknik Direktör:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah Tuncel, Enes Filiz, Sefa Korkmaz, Halil İbrahim Can, Alpay Aldemir, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Ali Kemal Başaran, Selim Dağ, Deniz Işık, İbrahim Tokay

Teknik Direktör:

Hakem: MEHMET GÜNGÖR, MEHMET ALİ VARDAR, KAĞAN YILDIZLAR, ENGİN UĞUR

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