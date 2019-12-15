Altındağ Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Altındağ Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 17. Haftasında Çubuk İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı MEHMET GÜNGÖR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Çubuk İlçe
Altındağ Belediyespor: Hüseyin İriç, Muzaffer Doğan, Uğur Uğur, A.Buğrahan Tuncay, Mücahit Haktan Karabulut, Emre Toptan, Yalçın Eycan Kaya, Emrah Çalışlar, Semih Oğuz, Ali Han Aydın, Furkan Taş
Teknik Direktör:
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Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah Tuncel, Enes Filiz, Sefa Korkmaz, Halil İbrahim Can, Alpay Aldemir, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Ali Kemal Başaran, Selim Dağ, Deniz Işık, İbrahim Tokay
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MEHMET GÜNGÖR, MEHMET ALİ VARDAR, KAĞAN YILDIZLAR, ENGİN UĞUR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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