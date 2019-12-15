Somaspor - Modafenspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Somaspor - Modafenspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 17. Haftasında Soma Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı RAŞİT YORGANCILAR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Soma Atatürk Stadı
Somaspor: Melih Şencan, Burak Turan, Muhsin Polat, Muammer Atalay, Ali Akkuş, Yusuf Can Abay, Üzeyir Ergün, Oğuzhan Nemli, Hayri Mert Yomralıoğlu, Mehmet Uysal, Ömer Kavurkacı
Teknik Direktör:
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Modafenspor: Gökhan Çetinus, Hasan Ozan Girgin, Batuhan Yılmaz, Ceyhun Yelkenci, Furkan Özer, Mehmet Burak Yılmaz, Umut Uysal, Rasim Mutlu, Doğan Zincir, Seydi Akca, Emre Bayraktarbaşı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: RAŞİT YORGANCILAR, KEREM İLİTANGİL, MUSTAFA GÜÇER, HAKAN YURTSEVEN
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