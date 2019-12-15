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Somaspor - Modafenspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SOMASPOR - MODAFENSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Somaspor - Modafenspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 17. haftasında Somaspor ile Modafenspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Somaspor - Modafenspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Somaspor - Modafenspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 17. Haftasında Soma Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı RAŞİT YORGANCILAR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Soma Atatürk Stadı

Somaspor: Melih Şencan, Burak Turan, Muhsin Polat, Muammer Atalay, Ali Akkuş, Yusuf Can Abay, Üzeyir Ergün, Oğuzhan Nemli, Hayri Mert Yomralıoğlu, Mehmet Uysal, Ömer Kavurkacı

Teknik Direktör:

Modafenspor: Gökhan Çetinus, Hasan Ozan Girgin, Batuhan Yılmaz, Ceyhun Yelkenci, Furkan Özer, Mehmet Burak Yılmaz, Umut Uysal, Rasim Mutlu, Doğan Zincir, Seydi Akca, Emre Bayraktarbaşı

Teknik Direktör:

Hakem: RAŞİT YORGANCILAR, KEREM İLİTANGİL, MUSTAFA GÜÇER, HAKAN YURTSEVEN

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