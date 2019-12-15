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İşte Darıca G.Birliği - Nevşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DARICA G.BİRLİĞİ - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Darıca G.Birliği - Nevşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 17. haftasında Darıca G.Birliği ile Nevşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Darıca G.Birliği - Nevşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Darıca G.Birliği - Nevşehir Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 17. Haftasında Darıca İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı MEHMET TÜRKMEN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Darıca İlçe

Darıca G.Birliği: Mahmuthan Samet Acar, Berat Eyüpoğlu, Ahmet Özer, Onuray Köse, Selman Sevinç, Metin Güler, Ferhat Çoban, Hasan Göksu, Ahmet Kutluer, Atakan Aybastı, Hüseyin Seylığlı

Teknik Direktör:

Nevşehir Belediyespor: İlker Günaslan, Muhammed Ali Kurt, Youssef Yeşilmen, Emre Gemici, Onur Ural, Alper Yener, Onur Behiç Özalgan, Savaş Yılmaz, Yasin Dülger, Oktay Gümüş, Okan Duran

Teknik Direktör:

Hakem: MEHMET TÜRKMEN, EROL ERNEK, ÖZGÜR TOLGA ÖZCAN, ASEN ALBAYRAK

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