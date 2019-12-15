İşte Darıca G.Birliği - Nevşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Darıca G.Birliği - Nevşehir Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 17. Haftasında Darıca İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı MEHMET TÜRKMEN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Darıca İlçe
Darıca G.Birliği: Mahmuthan Samet Acar, Berat Eyüpoğlu, Ahmet Özer, Onuray Köse, Selman Sevinç, Metin Güler, Ferhat Çoban, Hasan Göksu, Ahmet Kutluer, Atakan Aybastı, Hüseyin Seylığlı
Teknik Direktör:
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Nevşehir Belediyespor: İlker Günaslan, Muhammed Ali Kurt, Youssef Yeşilmen, Emre Gemici, Onur Ural, Alper Yener, Onur Behiç Özalgan, Savaş Yılmaz, Yasin Dülger, Oktay Gümüş, Okan Duran
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MEHMET TÜRKMEN, EROL ERNEK, ÖZGÜR TOLGA ÖZCAN, ASEN ALBAYRAK
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