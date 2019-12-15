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İşte Erzin Spor - Karbel Karaköprü Belediye maçında ilk 11'ler
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İŞTE ERZİN SPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Erzin Spor - Karbel Karaköprü Belediye maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 17. haftasında Erzin Spor ile Karbel Karaköprü Belediye arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Erzin Spor - Karbel Karaköprü Belediye maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Erzin Spor - Karbel Karaköprü Belediye maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 17. Haftasında Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERKAN ERYILMAZ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı

Erzin Spor: Emrah Günaydın, Onur Yılmaz, Okan Salmaz, Nureddin Ersoy, Ali Sinan Gayla, Önder Selimoğlu, Berkant Taşkıran, Kaan Aşnaz, Y.Memişoğullarından, Ender Gör, Sefa Aktepe

Teknik Direktör:

Karbel Karaköprü Belediye: Erşen Çilingir, Nuh Aşkın, Ahmet Mumin Papaker, Gökdeniz Varol, Umut Aslan, Ramiz Ok, Bilal Hallaçlar, Emre Okur, Hakan Albayrak, Ali Sabuncu, Veysel Karadağ

Teknik Direktör:

Hakem: SERKAN ERYILMAZ, BARIŞ ÇARDAKLI, MUSTAFA ÇEVİK, RECEP BUĞRA ÇETİN

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